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27.12.2018, 09:14

И.о. генпрокурора США соврал, что был "спортсменом года" — WSJ

И.о. генпрокурора США соврал, что был "спортсменом года" — WSJ - Фото
Мэттью Уитакер (фото — Getty Images)

Мэттью Уитакер писал в официальных документах, что во время учебы в университете штата Айова его якобы признавали лучшим спортсменом сезона в США

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Исполняющий обязанности генпрокурора США Мэттью Уитакер, когда подавал резюме на прошлое место работы, соврал насчет того, что его признали спортсменом года в США среди студентов в начале 1990-х. Об этом курьезе пишет американское издание The Wall Street Journal.

Это же резюме было среди документов, которые публиковались Федеральной комиссией по торговле и просматривались президентом США Дональдом Трампом перед назначением Уитакера на должность после увольнения Джеффа Сешнса.

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"Имя Уитакера отсутствует в списке спортсменов года в США среди студентов на сайте Колледжа спортивной информации - организации, которая присуждает это звание", – пишут в WSJ.

Пресс-секретарь организации Барб Ковал подтвердила, что у них в архивах нет никаких упоминаний о таком титуле у Мэтта Уитакера, игравшего за футбольную команду вуза в 1990-1992 годах.

В Минюсте США уточнили, что Уитакер был "спортсменом года в США среди студентов по версии GTE округа VII". На то время частная компания GTE спонсировала турнир за звание лучшего американского спортсмена.

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Теги: спорт, генпрокурор, обман, мэттью уитакер, достижение, подлог
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