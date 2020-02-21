Искусственный интеллект нашел способ уничтожить стойкие к лекарствам патогены

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Специалисты Массачусетского технологического института при помощи алгоритмов искусственного интеллекта открыли девять антибиотиков для эффективного лечения более 30 заболеваний, которые вызывают лекарственно-устойчивые патогены. Об этом пишет The Next Web со ссылкой на публикацию исследования в журнале Cell.

Обнаруженные химические соединения направлены в первую очередь против Acinetobacter baumannii, более известной как "иракобактерия": во время иракской кампании США она заразила тысячи американских солдат, а в 2017-м Всемирная организация здравоохранения назвала ее "наибольшей угрозой здоровью человека" - из-за резистентности к существующим антибиотикам.

Эксперты по приложениям для глубинного изучения химии и онкологии обучили свой ИИ анализу структур более 2500 синтетических лекарств и природных соединений, чтобы оценить их антибактериальные свойства, после чего алгоритм отыскал в базе данных из примерно 100 млн молекул те, которые могут побороть конкретные микроорганизмы.

Основную находку в MIT назвали халицином. На испытаниях он уничтожил ряд устойчивых штаммов бактерий, в том числе Acinetobacter baumannii и Enterobacteriaceae.

Действия халицина на колонии бактерий (нажмите, чтобы увеличить):

Недавно ИИ создал вещество для лечения обсесивно-компульсивного расстройства: его проверят на людях.

Ранее ученые из Университета Ратгера (США) создали робота для забора крови из вены, который показал себя лучше медицинского персонала.

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