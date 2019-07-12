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12.07.2019, 13:26

Искусственный разум Libratus поразил топ-игроков в покер

Искусственный разум Libratus поразил топ-игроков в покер - Фото
Фото: pixabay.com

Программу тестировали на игроках Мировой серии покера, куда вошли Дэррен Элиас, Джейсон Лес, Дон Ким, Дэниел Макоули и Джимми Чоу

Пять топ-игроков в покер не смогли победить Pluribus - обновленную версию "искусственного интеллекта", программного комплекса Libratus, который играл со всеми за одним столом. Об этом говорится в обзорной статье авторов машинного "разума" из университета в Питтсбурге для журнала Science.

По их словам, одновременная игра с таким количеством противников потребовала внесения кардинальных правок в алгоритмы ИИ, которые отвечают за стратегию, так как расширение числа игроков радикально меняет многие игры.

Написанный два года назад Libratus, утверждают его создатели, умеет "мыслить абстрактно", комбинировать разные стратегии и использовать "минимизацию сожалений": процесс, когда ИИ вычисляет разницу между своим решением и оптимальной стратегией, и пробует уменьшить это значение.

Все игроки ранее играли с Libratus. Все они проиграли Pluribus.

В процесс игры новый ИИ "придумал" несколько новых и порой парадоксальных трюков. Его создатели утверждают, что такие приемы "поменяют стиль игры профессионалов".

Авторы Pluribus заявили, что потратили на тренировку ИИ $150: эти деньги ушли на недельную аренду "облака", а новая система алгоритмов позвонила резко снизить нагрузку на вычислительные мощности. Если ранее для "мышления" в полную силу для игры ИИ нужен был суперкомпьютер, то сейчас для этого достаточно ПК с 28-ядерным процессором.

Читайте статью: Skynet близок. Что оставит человеку искусственный интеллект 

Pluribus

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Теги: наука, искусственный интеллект, игра, покер
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