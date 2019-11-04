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Исландец 10 лет хранил бургер McDonald's, а он выглядит "свежим"

Исландец 10 лет хранил бургер McDonald
Фото - скриншот из видео - Snotra House
04.11.2019, 13:40

Экземпляр гамбургера и картошки фри хранится в хостеле Snotra House, который находится на юге Исландии

Мужчина купил бургер и картошку фри в McDonald's в Исландии в 2009 году, когда компания решила закрыть все свои рестораны на острове. Блюда до сих пор выглядят свежими. Об этом сообщает BBC News Україна

На этой неделе экземпляру исполняется 10 лет от дня покупки. Гамбургер и картошка фри хранятся в хостеле Snotra House (на них можно взглянуть в прямом эфире), который находится на юге Исландии.

"Старик все еще там, чувствует себя нормально. Да и выглядит достаточно неплохо. Это все, конечно, смешно, но заставляет задуматься о том, что мы едим. Плесени нет, только бумажная обертка немного побледнела", - рассказал хозяин хостела Сигги Сигурдур. 

МcDonald's заявлял, что "в правильном среде" их гамбургеры, как и большинство продуктов питания, "могут разлагаться", однако без влаги на них "вряд ли появится плесень, бактерии и продукты разложения". 

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картошка фри Исландия бургер McDonald's snotra house
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