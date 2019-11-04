Исландец 10 лет хранил бургер McDonald's, а он выглядит "свежим"

Фото - скриншот из видео - Snotra House

Мужчина купил бургер и картошку фри в McDonald's в Исландии в 2009 году, когда компания решила закрыть все свои рестораны на острове. Блюда до сих пор выглядят свежими. Об этом сообщает BBC News Україна.

На этой неделе экземпляру исполняется 10 лет от дня покупки. Гамбургер и картошка фри хранятся в хостеле Snotra House (на них можно взглянуть в прямом эфире), который находится на юге Исландии.

"Старик все еще там, чувствует себя нормально. Да и выглядит достаточно неплохо. Это все, конечно, смешно, но заставляет задуматься о том, что мы едим. Плесени нет, только бумажная обертка немного побледнела", - рассказал хозяин хостела Сигги Сигурдур.

МcDonald's заявлял, что "в правильном среде" их гамбургеры, как и большинство продуктов питания, "могут разлагаться", однако без влаги на них "вряд ли появится плесень, бактерии и продукты разложения".