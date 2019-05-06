Израиль и Палестина заключили перемирие после двух дней ада

Сектор Газа (фото - ЕРА)

Спустя два дня и более 700 ракетных ударов по территории Израиля из сектора Газа сторонам удалось договориться о перемирии. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на представителей ХАМАС.

"Соглашение о прекращении огня начнет действовать в понедельник в 04:30 (время совпадает со временем по Киеву)", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что договоренности удалось достичь при посредничестве ООН, Египта и Катара.

Представитель Палестины Абу Муджахед добавил, что одно из условий прекращения ракетного обстрела - "снятии блокады с сектора Газа". Израильские военные условие выполнили - все ограничения с местных жителей сняты.