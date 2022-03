Израиль передает Украине бронированные кареты скорой помощи: видео

Национальная служба экстренной медицинской помощи Израиля передаст Украине четыре бронированных кареты скорой помощи. Об этом сообщается в Twitter службы.

По данным издания JNS, Израиль уже доставил эти машины в Польшу. Их будут использовать для эвакуации раненых из наиболее опасных зон.

Также Израиль отправляет в Молдову своих русско- и украиноязычных парамедиков, пишет JNS. Они должны оказывать медицинскую помощь украинцам на границе. Кроме того, израильские медики создадут полевой госпиталь в Польше, пишет издание.

Due to the fighting in #Ukraine and the need for immediate medical aid, MDA is sending four bullet-proof ambulances to Ukraine thanks to MK Alex Kushnir & the Jewish Agency and a donation from Christian supporters of #Israel in Korea and other who are assisting with the costs. pic.twitter.com/05ulB6UHpf