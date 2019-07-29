Жара в Скандинавии: Норвегия побила температурный рекорд

Погода (фото - depositphotos.com)

Скандинавские страны столкнулись с аномальной жарой в выходные, в связи с этим, в Норвегии даже был побит температурный рекорд, установленный в 1970 году. Об этом сообщает TheLocal.

Как заявляет издание со ссылкой на метеорологическую службу Норвегии, на севере страны, в Лаксфорсе, в субботу, температура поднялась до 35,6 градусов по Цельсию, побив национальный рекорд, установленный в 1970 году в Несбиене.

В субботу, в 20 разных местностях на юге Норвегии, метеорологи зафиксировали "тропические ночи", что означает, что температура в этих местах держалась выше 20 градусов на протяжение всей ночи.

На выходных также и Швеция отметила температурный рекорд, установленный в 1945 году, достигнув отметки - 34,8 градуса по Цельсию.

В Швеции, Норвегии и Финляндии были выданы тепловые предупреждения, а финская полиция даже предупредила автомобилистов о лосях, которые все чаще перебегают дороги в поисках воды.

Всемирная метеорологическая организация прогнозирует, что атмосферные потоки будут транспортировать тепло от Европы в Гренландию, что "приведет к высоким температурам и, как последствие, к таянию".

Ранее Европейское космическое агентство показало снимок аномальной жары в Европе.