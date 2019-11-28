Желающих изучать русский язык в мире стало вдвое меньше - опрос

Язык Пушкина занимает сейчас десятое место в мире по распространению (Фото: pixabay.com)

Количество людей, изучающих русский как иностранный и обучающихся на нем в школах, колледжах и вузах, в мире упало примерно в два раза за постсоветский период, а без учета стран бывшего СССР - в 20 раз. Об этом сообщает российский РБК со ссылкой на доклад Центра социологических исследований (Социоцентр).



Русский язык занимает десятое место в мире по распространению, его используют в 27 странах, говорится в документе. По данным Социоцентра, если в начале 1990-х годов число изучавших русский составляло 74,6 млн человек, то к 2004 году сократилось до 51,2 млн, а к 2018-му — до 38,2 млн человек. Без учета стран бывшего СССР число изучавших русский упало по всему миру за постсоветский период с 20 млн человек до чуть более 1 млн.

Меньше стали владеть русским языком преимущественно в Восточной Европе и на Балканах, там к 2015 году осталось 8 млн русскоговорящих против 38 млн в 1990 году. В странах бывшего СССР также произошло снижение с 119,5 млн до 82,5 млн говорящих на русском.

В июле пятый президент Петр Порошенко заявил, что уступки РФ и ее оккупационным администрациям в Донбассе по части русского языка как регионального, о чем накануне высказался глава Офиса президента Андрей Богдан , не остановят агрессию Кремля против Украины.

Эксперты Социоцентра считают, что при общемировой численности населения 8 млрд человек к 2025 году доля владеющих русским языком составит 2,7%, или 215 млн человек. В 2015 году при населении 7,5 млрд человек число владеющих русским языком составило 243 млн, или 3,2% от мирового населения.

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