Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Желающих изучать русский язык в мире стало вдвое меньше - опрос

Желающих изучать русский язык в мире стало вдвое меньше - опрос - Фото
Язык Пушкина занимает сейчас десятое место в мире по распространению (Фото: pixabay.com)
28.11.2019, 11:24

А без учета стран экс-СССР - в 20 раз меньше

Количество людей, изучающих русский как иностранный и обучающихся на нем в школах, колледжах и вузах, в мире упало примерно в два раза за постсоветский период, а без учета стран бывшего СССР - в 20 раз. Об этом сообщает российский РБК со ссылкой на доклад Центра социологических исследований (Социоцентр). 

Русский язык занимает десятое место в мире по распространению, его используют в 27 странах, говорится в документе. По данным Социоцентра, если в начале 1990-х годов число изучавших русский составляло 74,6 млн человек, то к 2004 году сократилось до 51,2 млн, а к 2018-му — до 38,2 млн человек. Без учета стран бывшего СССР число изучавших русский упало по всему миру за постсоветский период с 20 млн человек до чуть более 1 млн.



Меньше стали владеть русским языком преимущественно в Восточной Европе и на Балканах, там к 2015 году осталось 8 млн русскоговорящих против 38 млн в 1990 году. В странах бывшего СССР также произошло снижение с 119,5 млн до 82,5 млн говорящих на русском. 

Эксперты Социоцентра считают, что при общемировой численности населения 8 млрд человек к 2025 году доля владеющих русским языком составит 2,7%, или 215 млн человек. В 2015 году при населении 7,5 млрд человек число владеющих русским языком составило 243 млн, или 3,2% от мирового населения.
  • В июле  пятый президент Петр Порошенко заявил, что уступки РФ и ее оккупационным администрациям в Донбассе по части русского языка как регионального, о чем накануне высказался глава Офиса президента Андрей Богдан, не остановят агрессию Кремля против Украины.

Читайте также: Русский язык хотят лишить статуса регионального на Донбассе

 

Напишите нам
русский язык изучение русского языка
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 