Коронавирус | JPMorgan назвал страны с развивающейся экономикой, уязвимые перед "дельтой"
Экономики Филиппин, Перу, Колумбии, ЮАР и Таиланда – одни из наиболее уязвимых к (возможным) последствиям распространения в мире дельта-штамма коронавируса. Об этом пишет Reuters со ссылкой на анализ американского финансового холдинга JPMorgan Chase.
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Эти развивающиеся рынки сильно уязвимы в основном из-за неторопливой вакцинации от COVID-19, которая там не поспевает за эпидемией.
В отчете сказано, что даже если при дельта-волне каким-то образом этим странам удастся избежать роста госпитализаций и смертности, все равно, вероятно, возникнет давление на здравоохранение и будет повышение абсолютного числа смертей. Это, в свою очередь, окажет давление на правительства, которые вынуждены будут продлевать или повторно вводить карантинные ограничения, в том числе на передвижение людей.
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JPMorgan пишет, что пороги вакцинации для восстановления нормальной мобильности людей различаются в зависимости от страны.
"Модельные оценки показывают, что Филиппины, Перу, ЮАР, Таиланд и Колумбия сталкиваются с самым затяжным возвращением к допандемическим уровням мобильности, тогда как Сингапур, Турция, Индия и Бразилия идут по кратчайшему треку", – пишет источник.
- По данным ООН, в 2020-м из-за пандемии мировая экономика упала на 4,3%, не менее 255 млн человек потеряли работу, а совокупные доходы работников упали на 8,3%.
- По данным МВФ, в 2021-м глобальный ВВП вырастет на 6%. За этот год в МВФ несколько раз пересматривали прогноз по экономике в сторону роста благодаря вакцинации и экономическим стимулам.
- В начале июня 2021 года Всемирный банк спрогнозировал крупнейший отскок мировой экономики за 80 лет.
- Также в июне Fitch Ratings улучшил прогноз роста мировой экономики в этом году.
- 23 июня НБУ сообщил, что экономика Украины начала выходить из кризиса, вызванного пандемией.
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