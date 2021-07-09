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Коронавирус | JPMorgan назвал страны с развивающейся экономикой, уязвимые перед "дельтой"

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2021, 09:51
JPMorgan назвал страны с развивающейся экономикой, уязвимые перед
Вакцинация в Перу (фото - ЕРА)

Экономики Филиппин, Перу, Колумбии, ЮАР и Таиланда – одни из наиболее уязвимых к (возможным) последствиям распространения в мире дельта-штамма коронавируса. Об этом пишет Reuters со ссылкой на анализ американского финансового холдинга JPMorgan Chase.

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Эти развивающиеся рынки сильно уязвимы в основном из-за неторопливой вакцинации от COVID-19, которая там не поспевает за эпидемией.

В отчете сказано, что даже если при дельта-волне каким-то образом этим странам удастся избежать роста госпитализаций и смертности, все равно, вероятно, возникнет давление на здравоохранение и будет повышение абсолютного числа смертей. Это, в свою очередь, окажет давление на правительства, которые вынуждены будут продлевать или повторно вводить карантинные ограничения, в том числе на передвижение людей.

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JPMorgan пишет, что пороги вакцинации для восстановления нормальной мобильности людей различаются в зависимости от страны.

"Модельные оценки показывают, что Филиппины, Перу, ЮАР, Таиланд и Колумбия сталкиваются с самым затяжным возвращением к допандемическим уровням мобильности, тогда как Сингапур, Турция, Индия и Бразилия идут по кратчайшему треку", – пишет источник.

Евгений Пилипенко
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экономика медицина перу юар таиланд Филиппины Колумбия Дельта коронавирус COVID-19
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