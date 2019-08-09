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К Китаю движется мощный тайфун: могут эвакуировать тысячи людей

К Китаю движется мощный тайфун: могут эвакуировать тысячи людей - Фото
Фото: pixabay.com
09.08.2019, 11:40

Тайфун "Лекима" уже дошел до Тайваня. К Китаю он подойдет завтра

Китайские власти объявили "красный" уровень опасности из-за тайфуна, который движется в направлении восточного побережья страны. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Тайфун "Лекима" уже дошел до Тайваня: закрыты школы и офисы, отменены авиарейсы.

Скорость ветра временами достигает 190 км/ч.

Ожидается, что тайфун достигнет китайского побережья уже завтра, 10 августа. Спасательные службы предупредили тысячи людей, чтобы те готовились к возможной эвакуации. Компаниям, владеющим круизными лайнерами, посоветовали задержать прибытия рейсов в Шанхай. На ближайшие выходные также приостановили движение части поездов.

Также власти сообщают о возможных наводнениях в районах рек Янцзы и Хуанхэ.

"Лекима" - это один из двух тайфунов в западной части Тихого океана. Другой тайфун - "Кросса" - стал причиной сильных дождей на Северных Марианских островах и Гуаме. По данным синоптиков, он движется в северо-западном направлении и уже на следующей неделе может достичь Японии.

"Лекима" - уже девятый тайфун в этом году. В среду он стал супертайфуном.

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