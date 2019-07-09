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09.07.2019, 10:45

Качки опечалены: в Европе изъяли 24 тонны незаконных стероидов

Качки опечалены: в Европе изъяли 24 тонны незаконных стероидов - Фото
Фото: еuropol.europa.eu

По всей Европе прокатилась крупнейшая в своем роде антидопинговая операция

По всей Европе прошла масштабная операция Европейского полицейского агентства и Всемирного антидопингового агентства, благодаря которой было изъято 24 тонны порошка анаболических стероидов, закрыто девять допинг-лабораторий, и арестовано 234 подозреваемых. Об этом сообщила пресс-служба Европола.

Рейд проводился в 33 странах (из них 23 - в ЕС).

По данным европейской полиции, параллельно были ликвидированы 17 ОПГ.

Операцию проводили под руководством силовиков Греции и Италии.

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Теги: стероиды, анаболики, наркотики, интерпол
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