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Как гены влияют на гомосексуальность: исследование

Как гены влияют на гомосексуальность: исследование - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine
30.08.2019, 12:22

Найти ген, влияющий на сексуальную ориентацию, не удалось

Опубликованы результаты масштабного исследования о влиянии генов на сексуальную ориентацию, сообщает Science.

Ученые использовали данные 409 000 человек из биобанка Великобритании и более 68 тысяч человек из банка биотехнологической компании 23andMe.

Исследователи утверждают, что от 8 до 25% изменчивости гомосексуального поведения в изученной выборке могут быть объяснены генетическими факторами. На сексуальную ориентацию может влиять чувствительность к определенным запахам и особенности регуляции гормонов. Ученые сообщают, что генетическое влияние на сексуальность по разному проявляется в зависимости от пола, но причины этой разницы пока не установлены.

В то же время, выявленное влияние не позволяет предсказывать сексуальное поведение отдельного человека. Не удалось найти и какой-либо отдельный ген, отвечающий за ориентацию.

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гомосексуальность гены
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