Расследование: Почему с врагами повара Путина случаются несчастья

Евгений Пригожин (скрин из youtube)

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По странному стечению обстоятельств, на врагов Пригожина систематически совершаются нападения, многие из них - с применением химоружия

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По странному стечению обстоятельств, с врагами и оппонентами бизнесмена Евгения Пригожина происходят несчастья. Российское издание Новая Газета посвятило этому свое расследование.

Одним из пострадавших, как пишет издание, стал Валерий Амельченко - 61-летний мужчина, который ранее работал на людей Пригожина и выполнял их "грязные" поручения. После встречи с журналистом Новой Газеты, на которой Амельченко поделился парой фактов из своей жизни, Валерий исчез: на том месте, где его в последний раз видели, остались лишь два его смартфона и ботинок.

До своего исчезновения Амельченко успел рассказать об операции своей группы в Сирии: их, якобы, перебросили в ближневосточную страну с заданием испытывать химическое оружие на пленных боевиках. В результате их деятельности смертельное отравление якобы получил сначала высокопоставленный сотрудник Мухабарата, курировавший Охотников за ИГ, а потом и пять ополченцев, которым, правда, удалось выжить. После этого инцидента операцию свернули, а большая часть группы вылетела в Петербург.

Пострадал также и юрист Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального. Вечером 25 ноября 2016 года Сергей Мохов получил укол от незнакомца в бедро, от которого у него начались конвульсии и потеря сознания. Как оказалось, ему вкололи какой-то психотропный препарат или нейролептик - определить, что именно, не представлялось возможным из-за быстрого распада вещества. Впоследствии, Мохов остался жив.

В ФБК не исключают того, что заказчиком нападения на Мохова мог быть Пригожин: именно расследованием его многомиллионных армейских контрактов занималась супруга Мохова Любовь Соболь.

Через два года журналисты смогли выйти на исполнителя "заказа". Нападавшим оказался Олег Симонов. Правда, поговорить с ним изданию не удалось: он был найден мертвым на съемной квартире при опять-таки загадочных обстоятельствах.

Ранее журналисту российской Новой Газеты, который занимался расследованием деятельности ЧВК Вагнера, прислали похоронный венок и отрезанную голову барана.

