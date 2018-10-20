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20.10.2018, 23:13

Канада проведет масштабную наркоамнистию

Канада проведет масштабную наркоамнистию - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Судимости погасят всем, кто отбыл наказание за хранение марихуаны

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Канада отменит судимости всем своим гражданам, которых обвиняли за хранение марихуаны, если те уже отбыли наказание. Об этом объявил министр внутренней безопасности Канады Ральф Гудейл, передает Укринформ.

Для погашения судимости не потребуется ждать или платить пошлины, сказал Гудейл.

По его словам, это позволит преодолеть неадекватные последствия и сломать барьеры, а также сделает более доступным трудоустройство, образование, проживание и возможность заниматься волонтерством.

В Канаде справка о несудимости требуется не только при приеме на некоторые виды работ, а также часто при аренде жилья и участии в волонтерских программах. Сейчас в Канаде проживает около 500 тысяч человек, которые были осуждены за хранение марихуаны в течение почти столетия ее запрета.

С 17 октября Канада стала второй страной мира, где можно свободно покупать и продавать марихуану. Жители Канады возрастом от 18 лет могут купить в авторизированных магазинах один грамм каннабиса за 10 канадских долларов. У одного канадца может быть до 30 граммов марихуаны. 

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Теги: марихуана, канада, амнистия, канабис
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