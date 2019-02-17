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17.02.2019, 10:39

Кандидат Трампа отказалась стать постпредом США в ООН - Bloomberg

Кандидат Трампа отказалась стать постпредом США в ООН - Bloomberg - Фото
Хизер Нойерт (фото - пресс-служба Госдепартамента США)

В Госдепартаменте сказали, что имя нового кандидата на пост в ООН будет известно в ближайшее время

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Бывшая телеведущая американских телеканалов Fox News и ABC, а также действующий пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт стать постоянным представителем США в ООН вместо Ники Хэйли, которая в октябре 2018 года неожиданно заявила о своем уходе. Об этом сообщает Bloomberg.

Сказано, что Нойерт поблагодарила президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео за их предложение и отказалась от него.

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"Последние два месяца для моей семьи были очень сложными, поэтому я решила, что в интересах моей семьи отказаться от этой должности", - отметила она.

В Госдепартаменте сказали, что имя нового кандидата на пост в ООН будет известно в ближайшее время.

В декабре прошлого года сообщалось, что президент Дональд Трамп официально объявит о назначении Нойерт на пост постоянного представителя США в ООН. 

The Washington Post также отмечает, что Нойерт близка с зятю и советнику Трампа Джареду Кушнеру и его дочери Иванке Трамп.

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Теги: постпред в ООН, Хизер Нойерт, Никки Хейли, ООН, США, Госдепартамент, постпред
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