Кандидат Трампа отказалась стать постпредом США в ООН - Bloomberg

Хизер Нойерт (фото - пресс-служба Госдепартамента США)

Бывшая телеведущая американских телеканалов Fox News и ABC, а также действующий пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт стать постоянным представителем США в ООН вместо Ники Хэйли, которая в октябре 2018 года неожиданно заявила о своем уходе. Об этом сообщает Bloomberg.

Сказано, что Нойерт поблагодарила президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео за их предложение и отказалась от него.

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"Последние два месяца для моей семьи были очень сложными, поэтому я решила, что в интересах моей семьи отказаться от этой должности", - отметила она.

В Госдепартаменте сказали, что имя нового кандидата на пост в ООН будет известно в ближайшее время.

В декабре прошлого года сообщалось, что президент Дональд Трамп официально объявит о назначении Нойерт на пост постоянного представителя США в ООН.

The Washington Post также отмечает, что Нойерт близка с зятю и советнику Трампа Джареду Кушнеру и его дочери Иванке Трамп.