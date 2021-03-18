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Канцлер Австрии Курц прилетел из Израиля на самолете украинского олигарха Фирташа – СМИ

18.03.2021, 12:42
Канцлер Австрии Курц прилетел из Израиля на самолете украинского олигарха Фирташа – СМИ - Фото
Себастьян Курц (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Канцлер Австрии Себастьян Курц использовал для прилета из Израиля частный самолет, владельцем которого предположительно является беглый украинский олигарх Дмитрий Фирташ, с марта 2014 года проживающий в Австрии. Об этом пишет местное издание ZackZack.

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По информации австрийского СМИ, изначально 4 марта Курц прибыл в Тель-Авив вместе с премьером Дании Метте Фредериксеном государственном датском самолете – обсудить вопросы вакцинации от коронавируса. Однако обратно канцлер предпочел лететь частным рейсом на борту Embraer Legacy 600 с номером OE-IRK, который после отправился в Киев.

При этом, в администрации Курца назвали происходящее "вполне стандартным процессом", заявив, что им "неизвестно, кому принадлежал самолет, да это и не имеет значения".

В ZackZack заявили, что в их распоряжении есть данные о некоем договоре, заключенном в ноябре 2017 года между компанией-прокладкой Ukrinvest Holding AG, связанной с Фирташем и венской компанией Avcon Jet AG. В договоре якобы указывется, что именно Avcon отвечает за эксплуатацию судна Embraer 600 Legacy с бортовым номером OE-IRK.

В свою очередь, в PR-службе украинского олигарха заявили, что самолет действительно принадлежит "компании, которую можно отнести к Фирташу", но управляет всем этим третье лицо в автономном режиме.

В издании подчеркнули, что Фирташ очень тесно связан со многими влиятельными лицами в Австрии. Так, одним из юристов олигарха является экс-министр юстиции Австрии Дитер Бомдорфер, а глава PR-службы Фирташа ранее работал представителем бывшего вицн-канцлера страны – Йозефа Прёлля.

Сам олигарх сейчас живет в Вене на вилле одного из главных инвесторов Австрийской народной партии Александра Шютца, пишут журналисты.

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Дарья Мостовая
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Себастьян курц австрия дмитрий фирташ частный самолет
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