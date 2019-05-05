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05.05.2019, 23:38

Канцлер Австрии предлагает штрафовать страны ЕС за мигрантов

Канцлер Австрии предлагает штрафовать страны ЕС за мигрантов - Фото
Себастьян Курц (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Курц считает, что нужно пересмотреть Лиссабонский договор, поскольку с 2007-го многое изменилось

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Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал к пересмотру Лиссабонского договора Европейского Союза и ввести штрафы для стран ЕС, впускающих мигрантов, сообщает The Local.

"Необходим новый договор с более четкими санкциями для стран-членов, которые накапливают долги, наказания для стран, которые пропускают нелегальных мигрантов без их регистрации, а также последствия для нарушителей норм права и либеральной демократии", - сказал Курц.

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Он считает, что "многое изменилось" после Лиссабонского договора 2007 года, указывая на еврозону, миграционные кризисы и Brexit.

5 апреля канцлер Австрии выступил против отсрочки Brexit. Он уточнил, что ранее ЕС установил четкие сроки и нет оснований их менять, "если ситуация в Британии не изменится, однако мы еще не достигли этого".

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Теги: Себастьян курц, ЕС, мигранты
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