Канцлер Австрии предлагает штрафовать страны ЕС за мигрантов

Себастьян Курц (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал к пересмотру Лиссабонского договора Европейского Союза и ввести штрафы для стран ЕС, впускающих мигрантов, сообщает The Local.

"Необходим новый договор с более четкими санкциями для стран-членов, которые накапливают долги, наказания для стран, которые пропускают нелегальных мигрантов без их регистрации, а также последствия для нарушителей норм права и либеральной демократии", - сказал Курц.

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Он считает, что "многое изменилось" после Лиссабонского договора 2007 года, указывая на еврозону, миграционные кризисы и Brexit.

5 апреля канцлер Австрии выступил против отсрочки Brexit. Он уточнил, что ранее ЕС установил четкие сроки и нет оснований их менять, "если ситуация в Британии не изменится, однако мы еще не достигли этого".