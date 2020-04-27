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Карантин. Япония запретит въезд гражданам Украины и еще 13 стран

Карантин. Япония запретит въезд гражданам Украины и еще 13 стран - Фото
Аэропорт в Токио, Япония (Фото: Franck Robichon/EPA)
27.04.2020, 12:22

В Японии зафиксировано 13 441 случаев заражения COVID-19

Япония введет запрет на въезд в страну еще 14 странам, в том числе и Украине, в связи с карантином во время эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на премьера страны Синдзо Абэ.

"Япония закроет возможность въезда путешественникам из еще 14 стран, включая Россию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, для усиления контроля над своими границами, чтобы сдержать распространение коронавируса", - отметил премьер страны Синдзо Абэ.

Другие страны, на которые распространяется запрет на въезд, это - Антигуа и Барбуда, Барбадос, Беларусь, Джибути, Доминиканская Республика, Кувейт, Оман, Перу, Катар, Сент-Китс и Невис, Украина.

Таким образом, общее число стран, которым запрещен въезд, достигло 87, включая Китай, Южную Корею, США и страны Европы.

В МИД Японии предостерегли граждан от путешествий за границу, подняв уровень запрета на выезд до второго, высшего уровня.

По последним данным, в Японии зафиксированы 13 441 случаев COVID-19, выздоровели 1809 человек, умерли 372.

  • 8 апреля сообщалось, что Япония передаст 20 странам мира разработанный местной компанией противовирусный препарат "Авиган" ("Фавипиравир" или "T-705"), который якобы хорошо показал себя при исследованиях, как средство для лечения COVID-19.
Арина Толина
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