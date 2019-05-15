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15.05.2019, 10:39

Картину Моне продали на аукционе за $110 млн

Картину Моне продали на аукционе за $110 млн - Фото
Фото: EPA

Продажа картины перебила рекорд предыдущей работы автора

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Картину импрессиониста Франции Клода Моне "Стога" продали в Нью-Йорке на аукционе Sotheby's за $110,7 млн. Об этом сообщает AFP.

"Картина Клода Моне из его знаменитой серии "Стог сена" была продана во вторник за за $110,7 млн в Нью-Йорке (на аукционе Sotheby’s, - ред.)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что продажа картины перебила рекорд предыдущей работы автора из этой серии, которая была продана на аукционе Christie's в 2016 году за $81,4 млн.

Моне написал 25 одноименных работ после покупки дома в Живерни зимой в 1890-1891 годах. "В каждой работе Моне показывал свет и окружение одной и той же сцены, поскольку они менялись в разное время дня, в разные сезоны и в разную погоду", - отмечается в сообщении.

25 июля 2018 года в равнине Кастеллуччи в центральной Италии полевые цветы расцвели, как на картинах импрессионистов - много разных цветов слились в один.

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Теги: картина, Клод Моне, стога
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