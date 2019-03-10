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10.03.2019, 17:17

Катастрофа самолета в Африке: погибли граждане 33 стран

Катастрофа самолета в Африке: погибли граждане 33 стран - Фото
Фото: Facebook/EthiopianAirlines

По данным авиакомпании Ethiopian Airlines, больше всего погибло кенийцев - 32 человека

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В результате катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии с 157 пассажирами на борту погибли граждане более чем 30 стран. Об этом сообщает AP со ссылкой исполнительного директора авиакомпании Тевольде Гебремариам.

Он отметил, что жертвами авиакатстрофы стали граждане 33 стран.

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Больше всего погибло кенийцев – 32 человека. Также на борту было 18 канадцев, девять эфиопов, по восемь итальянцев, американцев и китайцев, по семь французов и британцев, шесть египтян, пять голландцев, по четыре индийца и словака.

Польские СМИ еще сообщают о двух погибших поляках, российские – о трех россиянах.

Департамент консульской службы МИД Украины сообщил, что украинцев не было среди пассажиров самолета.

10 марта потерпел крушение пассажирский самолет Ethiopian Airlines, который летел рейсом из Аддис-Абебы в Найроби (столица Кении).

 

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Теги: катастрофа, Эфиопия, Ethiopian Airlines
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