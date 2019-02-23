Казахстан уберет надписи на русском языке со своей валюты

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На монетах и банкнотах тенге, национальной валюты Казахстана, исчезнут надписи на русском языке. Такой указ подписал президент страны Нурсултан Назарбаев, передает Радио Свобода.

Сейчас на монетах и банкнотах тенге есть надписи на казахском и русском языках. Но, согласно новому указу, национальная валюта должна чеканиться только на государственном языке страны. Использование иностранных языков будет допускаться лишь для оформления коллекционных и инвестиционных монет.

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Согласно Конституции Казахстана, статус государственного есть только у казахского языка. При этом, русский должен употребляться в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским.

В декабре прошлого года казахстанский тенге на государственной фондовой бирже (KASE) достиг 35-месячного минимума - 381,50 тенге за $1, вслед за рублем и валютами других развивающихся рынков.