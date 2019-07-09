Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
09.07.2019, 09:20

Казахстан уходит от кириллицы: что изменится

Казахстан уходит от кириллицы: что изменится - Фото
Фото: pixabay.com

Учителям нужно переквалифицироваться и с нового года начать вести уроки с использованием нового алфавита

В целях модернизации страны власти Казахстана хотят за семь лет полностью перейти с кириллицы на латинский алфавит. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В 2017 году бывший президент страны Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе казахской письменности с кириллицы на латиницу.

"К 2025 году все в стране - начиная со школьных учебников и художественной литературы и вплоть до дорожных знаков и официальных документов - должно быть в буквальном смысле слова написано с чистого листа", - отмечается в сообщении.

В итоговой версии казахского алфавита на латинице - 32 буквы и сочетания букв, включая восемь таких, которые передают звуки, встречающиеся только в казахском языке.

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал переход на латиницу важным этапом "духовной модернизации", отметив, что "90% в информации в мире публикуется на латинском алфавите".

По данным государственных СМИ, правительство страны на различных этапах перехода на латиницу собирается потратить  218 млрд тенге (около 505 млн евро в пересчете).

В апреле Национальный банк Казахстана выпустил новые монеты, на которых надписи сделаны уже на латинице. Планируется, что определенная часть работы, связанная с переходом на латиницу, будет осуществляться с помощью цифровых технологий. В 2021 году новый алфавит хотят официально представить жителям Казахстана.

Учителям предстоит переквалифицироваться и с нового года начать вести уроки с использованием нового алфавита. Сначала реформа коснется первоклассников, ученики старших классов будут включаться в программу переучивания постепенно. В школе имени Шокана Уалиханова в Кайназаре не все педагоги считают, что переход на латиницу окажется легким.

10 августа 2018 года Республика Сербская готовилась принять закон, который сделает использование кириллицы обязательным во всех общественных и государственных институтах. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: алфавит, школа, казахстан, кириллица, Нурсулант Назарбаев, Касим-Жомарт Токаев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 