Ким Чен Ын заявил, что готов встретиться с Трампом

Ким Чен Ын, Дональд Трамп (фото - EPA)

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что срыв переговоров с Соединенными Штатами повысил риск восстановления напряженности, но он заинтересован провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.

"Если мы хотим провести третью встречу на высшем уровне с правильным отношением и правильным методом расчетов, которым мы готовы поделиться с партнерами, то мы хотели бы попробовать еще раз", - заявил Ким Чен Ын.

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Лидер КНДР заявил о том, что намерен подождать до конца 2019 года, пока руководство США станет более "гибким".

Кроме того, он отметил, что его личные отношения с президентом США продолжают оставаться хорошими несмотря на безрезультатное завершение их прошлой встречи.