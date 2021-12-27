Кино. "Человек-паук: Нет пути домой" стал самым кассовым фильмом с начала пандемии

Фантастический фильм "Человек-паук: Нет пути домой" стал самым кассовым фильмом с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщает Variety.

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По данным издания, "Человек-паук" стал первым фильмом с 2019 года, который смог собрать $1 млрд в глобальном прокате.

В 2021-м наиболее близки к этому показателю были голливудская шпионская драма "Джеймс Бонд: Нет времени умирать" ($774 млн в глобальном прокате) и китайский военный фильм "Битва на озере Чанцзинь" ($902 млн).

Картине Marvel удалось достичь отметки $1 млрд за 12 дней, как и фильму "Звездные войны: Пробуждение силы" в 2015-м. Быстрее собирали эту сумму лишь "Мстители: Война бесконечности" в 2018 году (11 дней) и "Мстители: Финал" в 2019-м (пять дней).

LIGA.net сделала разбор, как менялись спецэффекты в кино со времен выхода первой "Матрицы" в 1999 году.

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Марк Сировой

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