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Кино. "Человек-паук: Нет пути домой" стал самым кассовым фильмом с начала пандемии

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2021, 10:49
Кино.
Зендея и Том Холланд, главные актеры фильма Человек-паук (фото - ЕРА)

Фантастический фильм "Человек-паук: Нет пути домой" стал самым кассовым фильмом с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщает Variety.

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По данным издания, "Человек-паук" стал первым фильмом с 2019 года, который смог собрать $1 млрд в глобальном прокате.

В 2021-м наиболее близки к этому показателю были голливудская шпионская драма "Джеймс Бонд: Нет времени умирать" ($774 млн в глобальном прокате) и китайский военный фильм "Битва на озере Чанцзинь" ($902 млн).

Картине Marvel удалось достичь отметки $1 млрд за 12 дней, как и фильму "Звездные войны: Пробуждение силы" в 2015-м. Быстрее собирали эту сумму лишь "Мстители: Война бесконечности" в 2018 году (11 дней) и "Мстители: Финал" в 2019-м (пять дней).

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Марк Сировой
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