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22.10.2018, 12:59

В Британии кит Бенни лишил фестиваль праздничного фейерверка

В Британии кит Бенни лишил фестиваль праздничного фейерверка - Фото
Фото: Daily Mail

Власти Грейвзенда решили не запускать традиционные фейерверки в Ночь Гая Фокса, чтобы не тревожить кита-белуху, который месяц назад заплыл в Темзу

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Власти британского города Грейвзенд в графстве Кент отменили ежегодный фейерверк на реке Темза из-за кита-белухи, которого назвали Бенни. Об этом пишет The Guardian.

Каждый год британцы отмечают провальную попытку заговорщиков взорвать парламент страны. Праздник не государственный и имеет несколько названий - Ночь Гая Фокса, Ночь костров или Ночь фейерверков (Guy Fawkes' Night, Bonfire Night или Fireworks Night). В Грейвзенде традиционно проходит масштабный фестиваль, главное событие которого - запуск фейерверков с баржи на Темзе. В этом году празднование запланировано на 2 ноября, на фестивале ожидают около 15 тысяч человек.

Но местные власти решили обойтись без фейерверков. Специалисты Лондонского порта убеждены, что шумное мероприятие потревожит кита Бенни, даже если запуск будет проводиться не с баржи, а просто в районе рядом с Темзой.

Несмотря на недовольство гостей и жителей города, фейерверк будет отложен до тех пор, пока кит-белуха не покинет Темзу.

"Безопасность Бенни является нашим приоритетом, пока он гостит в Грейвзенде, в тысячах миль от своей привычной среды обитания в Арктике. Я уверен, что все, кто разочарован отменой фейерверка, поймут нас", - подчеркнул руководитель совета района Грейфшем Дэвид Тернер.

Впервые кита-белуху заметили на юге устья Темзы 25 сентября. На следующий день он уже был в окрестностях Лондона.Ученые считают, что это молодой самец. Последний раз китов-белух видели у берегов Британии в 2015 году. Специалисты предполагают, что у Бенни нарушение системы, отвечающей за поиск пути к местам обитания.

Белухи вырастают до 5,5 метра в длину. Они встречаются в Арктике возле Аляски, Канады, Гренландии и на севере России в Белом, Беринговом и Охотском морях.

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Теги: Великобритания, кит бенни, ночь гая фокса, гай фокс, ночь костров, кит белуха
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