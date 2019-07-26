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Китаянка усыновила 118 детей: ее посадили за мошенничество

Китаянка усыновила 118 детей: ее посадили за мошенничество - Фото
Ли Янься (фото - скриншот видео)
26.07.2019, 21:25

Следствие установило, что под видом благотворительности женщина отмывала деньги

54-летняя китаянка Ли Янься, которую ранее объявили филантропом за усыновление 118 детей, приговорили к 20 годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве, передает ВВС.

Ее также обвинили в обмане,  нарушении общественного порядка и оштрафовали на 2,67 млн юаней (около 5 млн грн).

Вместе с этой женщиной судили еще 15 человек.

В 1996-м Ли впервые усыновила ребенка, а позже открыла приют "Село любви". О Ли стало известно в 2006-м, когда она уже усыновила десятки детей в небольшом городке провинции Хебей.

К 2017-му под опекой женщины уже были 118 детей.

Однако общественность сообщила правительству Китая, что Ли занимается подозрительной деятельностью. Началось расследование и в мае 2018-го на счету китаянки нашли 20 млн юаней (около 74 млн грн), 20 тыс долларов, несколько автомобилей Land Rover и Mercedes.

По данным следствия, Ли отмывала деньги под видом благотворительности, а детей заставляла бегать по стройкам, после чего шантажировала строительные компании.

Во время задержания женщины в приюте были 74 ребенка, их передали в госучреждения.

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китаянка Ли Янься усыновление село любви
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