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03.01.2019, 09:06

Китайский луноход впервые приземлился на обратной стороне Луны

Китайский луноход впервые приземлился на обратной стороне Луны - Фото
Запуск Chang’e-4 (фото из открытых источников)

Китайские станция и луноход оснащены камерами и специальными приборами, которые будут изучать почву спутника

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Беспилотный китайский луноход Chang'e-4 приземлился на темной стороне Луны. Об этом сообщает Радио Свобода

Таким образом, Китай стал первой страной, который совершил посадку на отдаленной от Земли стороне Луны. Но никаких подробностей о посадке пока не сообщают. 

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Известно, что станция и луноход оснащены камерами и научными приборами, с помощью которых планируется изучить почву естественного спутника Земли и его взаимодействие с солнечным ветром.

Chang’e-4 должен был приземлится в самом большом из всех известных кратеров на Луне - Эйткене. 

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Теги: Китай, Луна, станция, луноход
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