Количество жертв взрыва в центре Парижа выросло до четырех

В результате взрыва в булочной в центре Парижа погибли четыре человека. Об этом сообщает Deutsche Welle.
По данным прокуратуры Парижа, на следующий день после трагедии под обломками было найдено тело еще одного погибшего.
Предположительно, речь идет о молодой женщине, которая изначально числилась пропавшей без вести.
Взрыв утром 12 января, вероятно, произошел из-за утечки газа. Взрывной волной выбило окна в близлежащих зданиях, повреждены припаркованные рядом машины. После взрыва в здании произошло масштабное возгорание. Незадолго до взрыва из-за запаха газа была вызвана противопожарная охрана.
Первоначально сообщалось, что в результате трагедии погибли двое пожарных и туристка из Испании, еще 47 человек получили травмы. В доме и близлежащих зданиях взрывной волной выбиты оконные стекла.