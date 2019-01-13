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13.01.2019, 16:07

Количество жертв взрыва в центре Парижа выросло до четырех

Количество жертв взрыва в центре Парижа выросло до четырех - Фото
Фото: EPA

Под обломками здания булочной найдено тело четвертого погибшего

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В результате взрыва в булочной в центре Парижа погибли четыре человека. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным прокуратуры Парижа, на следующий день после трагедии под обломками было найдено тело еще одного погибшего.

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Предположительно, речь идет о молодой женщине, которая изначально числилась пропавшей без вести.

Взрыв утром 12 января, вероятно, произошел из-за утечки газа. Взрывной волной выбило окна в близлежащих зданиях, повреждены припаркованные рядом машины. После взрыва в здании произошло масштабное возгорание. Незадолго до взрыва из-за запаха газа была вызвана противопожарная охрана. 

Первоначально сообщалось, что в результате трагедии погибли двое пожарных и  туристка из Испании, еще 47 человек получили травмы. В доме и близлежащих зданиях взрывной волной выбиты оконные стекла.

 

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Теги: взрыв, париж, количество жертв
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