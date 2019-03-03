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03.03.2019, 22:26

Конгрессмены расследуют препятствие правосудию со стороны Трампа

Конгрессмены расследуют препятствие правосудию со стороны Трампа - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Также комитет намерен проверить, не использовал ли Трамп свое служебное положение для личного обогащения

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Юридический комитет Палаты представителей США собирает данные о возможных злоупотреблении властью, коррупции и препятствовании правосудию президентом страны Дональдом Трампом. Об этом сообщает Голос Америки.

В понедельник, 4 марта, парламентарии направят более 60 соответствующих запросов сотрудникам администрации Трампа, членам его семьи и партнерам по бизнесу, сообщил председатель комитета, демократ Джерролд Надлер.

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В частности, предоставить документы попросят сына президента, Дональда Трампа-младшего, а также финансового директора корпорации Trump Organization Аллена Вайссельберга. Кроме того, возможными адресатами называются бывший глава аппарата Белого дома Джон Келли и бывший ведущий юрисконсульт Белого дома Дон Макган.

На вопрос о том, считает ли Надлер, что Трамп препятствует правосудию, он ответил утвердительно.

"Совершенно ясно, что президент препятствовал правосудию", - указал демократ.

В качестве примера подобных действий Надлер назвал увольнение Трампом в мае 2017 года главы ФБР Джеймса Коми, который расследовал предполагаемое вмешательство Кремля в американские президентские выборы 2016 года.

"Мы сделаем все возможное, чтобы получить эти доказательства", - добавил он.

Кроме того, комитет намерен проверить, не использовал ли Трамп свое служебное положение для личного обогащения.

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Теги: дональд трамп, конгресс сша, расследование
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