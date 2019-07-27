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Кораблекрушение у берегов Ливии: обнаружены тела 62 человек

Кораблекрушение у берегов Ливии: обнаружены тела 62 человек - Фото
Фото: EPA
27.07.2019, 13:40

В Средиземном море обнаружили тела более 60 мигрантов

В Средиземном море береговая охрана Ливии обнаружила тела по меньшей мере 62 мигрантов, чьи лодки утонули 25 июля. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сообщается, что несколько лодок с мигрантами отправились из ливийского города Хомс в направлении Европы и затонули в море. Всего на борту находилось около 350 мигрантов. После аварии сообщалось о по меньшей мере 150 пропавших без вести в результате аварии, 130 человек удалось спасти.

Установлено, что мигранты были родом из Эритреи, Египта, Судана и Ливии. В ООН назвали аварию "худшей Средиземноморской трагедией" в течение этого года.

Ранее сообщалось, что в результате кораблекрушения у побережья Ливии пропали 150 человек. Судьба примерно такого же количества людей была неизвестна.

Если подтвердится гибель мигрантов, то это будет самая большая авария в Средиземном море за этот год.

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мигранты средиземное море кораблекрушение
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