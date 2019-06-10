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10.06.2019, 08:23

Корабли и самолеты. На Балтике начались учения НАТО - фото

Корабли и самолеты. На Балтике начались учения НАТО - фото - Фото
Фото: EPA

Военно-морские учения продлятся до 21 июня

В акватории Балтийского моря 9 июня начались ежегодные военно-морские учения Baltops с участием кораблей из 18 стран НАТО и партнеров блока. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным Альянса, в учениях, которые продлятся до 21 июня, задействовано около 50 кораблей и подводных лодок, 40 самолетов и вертолетов и 8,6 тысячи военнослужащих.

Фото: EPA

"Балтийское море имеет важное стратегическое значение для Альянса. Baltops проводятся уже 47-й год, и они не направлены против кого-либо, однако, очевидно, что обстановка с безопасностью в регионе ухудшилась после незаконной аннексии Россией Крыма", - подчеркнула пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Учения проводятся под руководством командования недавно воссозданного 2-го оперативного флота ВМС США из американского штабного корабля Mount Whitney, который еще в конце мая зашел в Балтику.

Фото: EPA

В рамках Baltops-2019 планируется проведение десантных операций, отработка операций по противовоздушной обороне и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника вблизи границ России.

Фото: EPA

Нынешние учения станут первой проверкой готовности возглавляемых Великобританией объединенных экспедиционных сил в составе трех тысяч военнослужащих из нескольких стран НАТО и стран-партнеров.

С апреля в Балтийском море уже патрулируют корабли постоянной военно-морской группы НАТО, в состав которой входят эсминец ВМС США Gravely, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk, фрегат британского королевского ВМФ Westminster, а также испанский, турецкий и польский фрегаты.

13 мая 2019 года ракетный катер Прилуки ВМС Украины и корабль Echo Королевского военно-морского флота Великой Британии провели учения в акватории Черного моря вблизи Одессы. 

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Теги: Россия, Крым, нато, учения, балтика
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