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Корабли России начали в Черном и Азовском морях "контртеррористическую операцию"

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 15:11

Корабли Черноморского флота на 16-м международном радиоканале объявляют для судов в Черном и Азовском морях о начале "контртеррористической операции".

Об этом написал в фейсбуке руководитель проекта Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

"Вероятно командиром 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота РФ, командиром ракетного крейсера "Москва" (флагманский корабль дивизии и ЧФ) и подчиненными им командирами кораблей (непосредственные исполнители на кораблях – вахтенные офицеры и связные)", – сообщил он.

Как отмечает эксперт, весь район в северо-западной части Черного моря, севернее параллели нахождения острова Змеиного – N 45-21 – перекрыт группой кораблей во главе с крейсером "Москва" с заданием закрытия района проведения "операции".

Эти корабли РФ противозаконно требуют от судов под флагами разных государств, следующих из Одессы, Дуная в направлении Босфора, а также во встречном – в порты Украины, останавливаться.

Азовское море перекрыто полностью. Морской трафик для судов в/из украинских портов Мариуполь и Бердянск прекращен.

Ситуация нуждается в реагировании со стороны международных организаций, подчеркнул Клименко.

Государственная пограничная служба Украины подтверждает, что флот агрессора ограничил судоходство.

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Ірина Петренко
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черноморский флот агрессия против Украины
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