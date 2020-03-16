Король Испании отказался содержать отца, которого подозревали в коррупции

Филипп VI (справа) (Фото: EPA/Paco Campos)

Король Испании Филипп VI отказался содержать отца Хуана Карлоса, которой является объектом многочисленных скандалов. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Хуан Карлос получал жалование 194 000 евро, выделявшиеся ему после отречения от престола в 2014 году. 82-летнего экс-короля критиковали за якобы любовь к расточительству, а его дела расследуются властями Швейцарии. Карлос пробыл на престоле 39 лет.

Ранее в СМИ сообщалось, что в 2008 году Хуан Карлос якобы получил на офшорный счет $100 млн от Саудовской Аравии.

Филипп VI пытается дистанцироваться от репутации своего отца, пишет BBC.

25 июля 2018 года сообщалось, что экс-короля Испании заподозрили в коррупции.

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