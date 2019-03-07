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07.03.2019, 16:45

Королева Елизавета II сделала свой первый пост в Instagram - фото

Королева Елизавета II сделала свой первый пост в Instagram - фото - Фото
Елизавета II (фото - EPA)

Это письмо пионера компьютеростроения прапрадеду королевы принцу Альберту

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Королева Великобритании Елизавета II впервые опубликовала фотографию в Instagram на официальной странице королевской семьи. Об этом сообщает The Telegraph.

Королева разместила в соцсети фотокопию письма, написанного в 1843 году ее прапрадеду принцу Альберту от Чарльза Бэббиджа, который стоял у истоков создания первого в мире компьютера. В письме Бэббидж сообщил королеве Виктории и принцу Альберту о своем изобретении "Аналитического двигателя", на котором были созданы первые компьютерные программы Ады Лавлейс, дочери лорда Байрона.

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Елизавета II рассказала, что посетила Королевский архив в Музее науки и там ознакомилась с этим документом.

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Аккаунт королевской семьи в Instagram был создан в 2013 году для обмена изображениями, новостями о событиях, семейных торжествах и юбилеях для взаимодействия с последователями по всему миру. Сейчас на страницу подписаны 4,6 млн читателей.

Фото: instagram.com/theroyalfamily

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Теги: елизавета II, Великобритания, instagram, соцсеть
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