Коронавирус. Украина занимает 25 место в мире по числу выявленных заболевших

За время пандемии коронавируса в мире выявили более 33,2 млн заболевших. Больше всего больных COVID-19 зафиксировали в США, Индии, Бразилии и России

Украина занимает 25 место в мире по числу выявленных заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом говорится в сводных данных на Worldometers.

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По данным на вчерашнее утро, в Украине выявили 198 634 заразившихся, 3959 человек умерли, 87 882 – выздоровели. В Израиле, который расположился на 24-м месте – 231 026 выявленных заболевших, 1466 летальных исходов и 159 931 выздоровевший. В 26-й Канаде – 153 125 инфицированных, скончались 9268 человек, одолели недуг – 131 098.

Топ-5 антирейтинга выглядит так:

1. США – 7 321 343 заболевших, 209 453 умерших и 4 560 456 выздоровевших;

2. Индия – 6 073 348, 95 574, 5 013 367;

3. Бразилия – 4 732 309, 141 776, 4 060 088;

4. Россия – 1 151 438, 20 324, 943 218;

5. Колумбия – 813 056, 25 488, 711 472.

Всего в мире, по последним данным, выявили 33 298 956 заболевших, умерли 1 002 158 человек, выздоровели 24 631 163 пациента.

24 сентября генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество провалило испытание COVID-19. По его словам, п андемия коронавируса неконтролируема и требует объединения мира в глобальные институты.

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Марк Сировой

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