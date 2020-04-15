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Коронавирус. В честь медиков зазвонил колокол сгоревшего собора Нотр-Дам: видео

Коронавирус. В честь медиков зазвонил колокол сгоревшего собора Нотр-Дам: видео - Фото
Колокольня собора Нотр-Дам в Париже (Фото: twitter.com/notredameparis)
15.04.2020, 23:44

В честь медиков, борющихся с эпидемией коронавируса, зазвонил колокол сгоревшего собора Нотр-Дам

Сегодня, 15 апреля, через год после того, как пожар уничтожил великий парижский собор Норт-Дам, зазвонил его знаменитый колокол Эммануэль. Одновременно с этим парижане вышли на балконы своих квартир и аплодисментами выразили уважение медикам, борющимся с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает Reuters, а видео опубликовано в соцсетях очевидцами события.

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"Восстановление Нотр-Дама ... является символом стойкости нашего народа, его способности преодолевать трудности и восстанавливаться", - заявил президент Франции Эмманюил Макрон.

Он повторил обещание восстановить Нотр-Дам в течение пяти лет, несмотря на то, что работы по обеспечению структурной устойчивости собора отстают на месяцы от графика, сначала из-за зимней непогоды, а теперь – из-за пандемии.

"Наша цель – подготовить собор к массовым мероприятиям 16 апреля 2024 года, – сказал Рейтер Жан-Луи Джорджлин, генерал в отставке, возглавляющий проект восстановления. – Конечно, это не значит, что все работы будут закончены".

Южная колокольня собора, где находится 13-тонный колокол Эммануэль, отлитый в 1681 году и второй по весу во Франции, осталась неповрежденной после пожара.

Колокольня собора Нотр-Дам в Париже (Фото: twitter.com/notredameparis)

До пожара этот колокол традиционно звонил для крупных религиозных праздников, папских визитов и президентских похорон. Он звонил только один раз после пожара – в сентябре 2019 года, в память о бывшем президенте Жаке Шираке, который умер в этом месяце.

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Франция на данный момент – одна из наиболее пострадавших в мире стран от пандемии коронавируса. По состоянию на 15 апреля там зарегистрировано 147 863 случая заболевания, умерли 17 167 человек, из них 1438 за последние сутки - это самый высокий показатель в стране за все время эпидемии.

Наталия Медведева
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Нотр-Дам франция париж коронавирус
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