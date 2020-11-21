UA

Коронавирус. В Польше откроют торговые центры, но кафе останутся закрытыми еще месяц

21.11.2020, 16:37
Коронавирус. В Польше откроют торговые центры, но кафе останутся закрытыми еще месяц - Фото
Иллюстративное фото: Zoltan Balogh/ЕРА

Из-за большого числа заболевших коронавирусом в Польше закрыты школы, кинотеатры и кафе, а поляков просят воздержаться от поездок на Рождество

В Польше решили ослабить карантин и открыть торговые центры. Об этом сообщает Rzecz Pospolita.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По словам премьера Польши Матеуша Моравецкого, ТРЦ и магазины в них возобновят работу через неделю, 28 ноября.

Они будут работать по строгим санитарным правилам, в случае нарушений их будут закрывать.

Школы в Польше останутся закрытыми до 24 декабря, рестораны, кафе, кинотеатры и другие культурные заведения не будут работать до 27 декабря.

Также правительство просит поляков воздержаться от поездок во время Рождества и зимних праздников.

  • За прошедшие сутки в Польше зафиксировали 22 464 новых случая коронавируса, 626 человек умерло от болезни.
  • С начала эпидемии в Польше выявили 819 262 заболевших COVID-19, умерли 12 714 человек.

Читайте также: Украина плохо борется с COVID-19? Вот, как это делают в других странах

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
польша карантин коронавирус COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Смерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса

ИсторииСмерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса
 