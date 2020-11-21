Коронавирус. В Польше откроют торговые центры, но кафе останутся закрытыми еще месяц
Из-за большого числа заболевших коронавирусом в Польше закрыты школы, кинотеатры и кафе, а поляков просят воздержаться от поездок на Рождество
В Польше решили ослабить карантин и открыть торговые центры. Об этом сообщает Rzecz Pospolita.
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По словам премьера Польши Матеуша Моравецкого, ТРЦ и магазины в них возобновят работу через неделю, 28 ноября.
Они будут работать по строгим санитарным правилам, в случае нарушений их будут закрывать.
Школы в Польше останутся закрытыми до 24 декабря, рестораны, кафе, кинотеатры и другие культурные заведения не будут работать до 27 декабря.
Также правительство просит поляков воздержаться от поездок во время Рождества и зимних праздников.
- За прошедшие сутки в Польше зафиксировали 22 464 новых случая коронавируса, 626 человек умерло от болезни.
- С начала эпидемии в Польше выявили 819 262 заболевших COVID-19, умерли 12 714 человек.
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