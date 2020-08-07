Кот Палмерстон уходит в отставку с поста главного мышелова МИД Великобритании

Коту так понравилось жить во время карантина в сельской местности, что он решил уволиться, уверяют в министерстве

Главный мышелов МИД Великобритании кот Палмерстон уходит в отставку. Об этом сообщается в Twitter кота.

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"После четырех лет службы в качестве главного мышелова Министерства иностранных дел, я уверен, что для меня пришло время уйти в отставку, чтобы тратить больше времени на отдых, вдали от центра внимания", - сказано в заявлении, под которым стоит "подпись" Палмерстона - два отпечатка лап.

С начала карантина бывший уличный кот, который работал в МИД с апреля 2016 года, жил в загородном доме одного из сотрудников министерства.

Заместитель главы МИД Великобритании Саймон Макдональд написал в Twitter, что коту так понравилась жизнь в сельской местности, что он решил уволиться в конце августа. Макдональд подчеркнул, что кот был не только мышеловом, но и феноменом соцсетей - у его аккаунта в Twitter 105 000 читателей.

В апреля 2016 года кот Палмерстон стал сотрудником МИД Великобритании. Его назвали в честь лорда Палмерстона, главы МИД и премьер-министра.

В декабре 2017 года в МИД Украины поселился кот Амбассадор.

Денис Юдин

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