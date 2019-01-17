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17.01.2019, 19:16

Кража короны короля Швеции: подозреваемому предъявили обвинения

Кража короны короля Швеции: подозреваемому предъявили обвинения - Фото
Фото: ВВС

Драгоценности пока не нашли

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В Швеции предъявили обвинения одному из задержанных по подозрению в краже двух драгоценных корон из собора Стренгнес неподалеку Стокгольма, которые принадлежали королю Карлу IX и его жене Кристине. Об этом сообщает AP.

Полиция заявила, что драгоценности пока не нашли. "Мы не исключаем, что ценности покинули Швецию", - сказал представитель полиции.

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22-летнего подозреваемого нашли благодаря следам ДНК на месте преступления и использованном для побега велосипеде. Он свою причастность к краже отрицает.

Правоохранители задержали и второго подозреваемого, но ему обвинения пока не предъявляли.

Драгоценности стоимостью 65 млн крон ($7,2 миллиона) 31 июля прошлого года похитили из собора, где они были на выставке. Кроме короны украли также и державу - символ власти монарха. Двое воров разбили стекло витрины, забрали короны и державу и бежали сначала на велосипедах, а потом на моторной лодке по реке западу от Стокгольма.

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Теги: швеция, корона, кража
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