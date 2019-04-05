Кремль пытался вмешаться в выборы в Германии - журналисты

Фото: Pixabay

Чиновники Госдумы и Кремля принимали участие во вмешательстве в парламентские выборы в Германии. Об этом пишут журналисты BBC, ZDF, Der Spiegel и La Repubblica по итогам совместного расследования.

Власти страны-агрессора разрабатывали стратегию победы на выборах в Бундестаг для кандидата от ультраправой партии Альтернатива для Германии Маркуса Фронмайера. В частности, в апреле 2017 года помощник депутата Единой России Виктора Шрейдера написал письмо в Кремль, в котором описал методы работы на выборах в Германии.

Реклама

К письму был прикреплен документ под названием "Внешнеполитическая деятельность команды", в котором шла речь об организации протестных акций в Евросоюзе, «направленных на дискредитацию событий или лиц, которые являются оппонентами внешнеполитических трендов РФ". В одном из разделов в конце документа было указано имя Маркуса Фронмайера, которого следовало поддерживать на выборах в парламент. Там же говорилось, что Фронмайер будет «абсолютно подконтрольным» депутатом.

На выборах Альтернатива для Германии получила 12,6% голосов, заняв третье место. Она сформировала в Бундестаге фракцию из 94 депутатов.