Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Куда украинцы в 2019-м ездили больше всего: данные пограничников

Куда украинцы в 2019-м ездили больше всего: данные пограничников - Фото
Фото: pixabay.com
05.02.2020, 10:44

За 2019-й паспортный контроль в Украине прошли 102 млн человек - рекордный показатель за годы независимости. Из них 75 млн пассажиров были украинцами.

В прошлом году сухопутным транспортом украинцы больше всего ездили в направлении Польши - туда проследовали 9,9 млн сограждан. Об этом пишет Госпогранслужба.

Второе место по посещаемости удерживает страна-оккупант Россия: туда ездили 3,9 млн украинцев. Это на 6% меньше, чем в 2018-м.

Читайте также: Как украинцы путешествуют по Украине: инфографика

Третье место - Венгрия (3,4 млн, увеличение потока на 5%). Далее идет Молдова (1,4 млн), Беларусь и Румыния (по 1,2 млн), Словакия (1,0 млн).

Среди туристических стран украинцы отдали предпочтение Катару (+37% по сравнению с 2018-м), Египту (+36%), Грузии (+23%), Турции (+21%), ОАЭ (+20%) и Кипру (+15%). Также сограждане стали чаще посещать Германию, Италию, Португалию, Австрию, Испанию, Грецию, Францию и Чехию.

Читайте также: Куда украинцы чаще всего ездили в 2019-м. Топ-5 направлений УЗ

Еще по теме
Напишите нам
путешествие заграница
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 