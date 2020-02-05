Куда украинцы в 2019-м ездили больше всего: данные пограничников

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В прошлом году сухопутным транспортом украинцы больше всего ездили в направлении Польши - туда проследовали 9,9 млн сограждан. Об этом пишет Госпогранслужба.

Второе место по посещаемости удерживает страна-оккупант Россия: туда ездили 3,9 млн украинцев. Это на 6% меньше, чем в 2018-м.

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Третье место - Венгрия (3,4 млн, увеличение потока на 5%). Далее идет Молдова (1,4 млн), Беларусь и Румыния (по 1,2 млн), Словакия (1,0 млн).

Среди туристических стран украинцы отдали предпочтение Катару (+37% по сравнению с 2018-м), Египту (+36%), Грузии (+23%), Турции (+21%), ОАЭ (+20%) и Кипру (+15%). Также сограждане стали чаще посещать Германию, Италию, Португалию, Австрию, Испанию, Грецию, Францию и Чехию.

Во время внутренних путешествий по Украине самолетом или поездом у краинцам разрешили путешествовать со смартфоном без паспорта.

краинцам разрешили путешествовать со смартфоном без паспорта. В июне 2019 года BlaBlaCar назвал самые популярные маршруты в Украине.

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