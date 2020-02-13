Культура общения в сети значительно упала - Microsoft

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Культура общения в интернете опустилась до самого низкого уровня за последние четыре года. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования Microsoft.

В онлайн-исследовании приняли участие 12 500 человек из 25 стран мира. Исследователи выделили 21 разновидность интернет-угроз, разделив их на категории: поведенческие, репутационные, нежелательные контакты и угрозы сексуального характера (онлайн-домогательство).

58% опрошенных сталкивались в интернете с нежелательными контактами и мошенничеством. 45% сталкивались с поведенческими угрозами - унижениями и троллингом, 37% респондентов имели дело с онлайн-домогательствами и 21% становились жертвами репутационных угроз (например, сбор информации о человеке с целью дискредитации и компрометации - ред.).

Главные мотивы интернет-угроз - политика и внешность. За ними следуют сексуальная ориентация, религия и раса. Взрослые люди чаще всего сталкиваются с угрозами из-за политики, а подростки и женщины из-за внешности. Чаще всего, по мнению респондентов, с интернет-угрозами можно столкнуться в соцсетях.

Исследование проводилось с 1 по 31 мая 2019 года.