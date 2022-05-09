"Личный посол Путина" предлагал Каталонии 10 000 солдат в 2017 году – OCCRP

Бывший лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон накануне неудачного провозглашения независимости Каталонии в октябре 2017 года встречался с послом России по особым поручениям Николаем Садовниковым и предлагал ему направить войска в Барселону. Об этом говорится в расследовании Центра исследований коррупции и организованной преступности (OCCRP).

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Информация о том, что Пучдемону предлагали 10 000 русских солдат, появилась еще несколько лет назад, но теперь журналистам удалось установить, кто именно сделал такое предложение.

Западная разведка называет Садовникова "агентом российской параллельной дипломатии", который был "подотчетен только главе государства, с которым претендует на близость". По другой версии, в 2017 году Садовников был советником министра иностранных дел Сергея Лаврова по Каталонии.

В расследовании утверждается, что на встрече с Пучдемоном российский дипломат предложил направить в Каталонию армию для поддержки ее независимости. В обмен он просил Пучдемона легализовать на территории Каталонии виртуальные активы, что должно было превратить ее в "криптовалютный рай".

Пучдемон ничего не пообещал, независимость Каталонии никто не признал, и лидерам сепаратистов пришлось бежать за кодон, но контакты с россиянами продолжились.

По данным издания, ключевой фигурой в их коммуникации был испанец Хорди Сарда Бонвеи, хорошо известный в Украине как "лыжный инструктор", человек без полномочий, с которым правительство Николая Азарова в 2012 году подписало соглашение на строительство LNG-терминала.

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Бонвеи, по словам источников OCCRP, исполнял роль переводчика Садовникова во время встречи с Пучдемоном, а затем переписывался с его соратником Виктором Террадеясом, обещая сепаратистам какие-то безумные деньги. В переписке говорилось о сумме в $500 млрд, реальность которой вызывает большие сомнения.

В итоге журналисты смогли подтвердить получение каталонскими сепаратистами всего одного биткоина, который тогда стоил около $10 000.

Садовников в комментарии журналистам подтвердил, что был в Барселоне в конце октября 2017 года, где якобы встречался с товарищем, но сказал, что не помнит, был ли Пучдемон на той встрече.

Андрей Водяный

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