Литва с воскресенья станет полностью энергетически независимой от России
Литва в воскресенье перестанет покупать российскую электроэнергию, после чего станет полностью энергетически независимой от России: не будет импортировать ни электричество, ни нефть, ни газ. Об этом сообщило местное министерство энергетики, пишет Делфи.
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"Это очень важный рубеж не только на пути Литвы к [полной] энергетической независимости. Это выражение нашей солидарности с воюющей Украиной; мы не можем позволить, чтобы на наши деньги финансировалась российская военная машина", – сказал министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.
Электроэнергия оставалась единственным видом энергетического импорта из России, который осуществляла Литва. Поставки обеспечивала российская группа Интер РАО.
Отныне все электричество в Литве будет либо производиться собственной генерацией, либо будет импортироваться из других стран Европейского Союза.
- Потребности Литвы в газе обеспечиваются за счет терминала сжиженного природного газа в Клайпеде, куда поступает газ из США, а единственный нефтеперерабатывающий завод Orlen Lietuva с весны 2022 перешел на нефть из Саудовской Аравии.
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