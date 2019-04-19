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19.04.2019, 13:55

Лукашенко: Кто посмеет уничтожить Беларусь - будет проклят

Лукашенко: Кто посмеет уничтожить Беларусь - будет проклят - Фото
Александр Лукашенко (фото - EPA)

Президент Беларуси выступил с ежегодным обращением к народу

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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время ежегодного послания к народу сказал, что его страну невозможно разрушить, но если кто-нибудь посмеет это сделать, он будет проклят. Об этом сообщает Интерфакс.

По его словам, сейчас много "болтовни" о том, что Беларусь "куда-то включат, поделят и прочее", но это невозможно, поскольку граждане родились в свободной и независимой стране.

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"Тот, кто сегодня посмеет уничтожить Беларусь - президент, правительство или еще кто – они будут прокляты нашим белорусским народом", - сказал Лукашенко.

"А кто посмеет сделать это силой – они получат мощнейший ответ от нашего народа, прежде всего от тех, кто родился в суверенной и независимой Беларуси", - добавил он.

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Теги: беларусь, александр лукашенко
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