Лукашенко назвал условия интеграции с Россией

Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что согласен на интеграцию с Россией, но при равных экономических условиях для предприятий. Об этом он сказал сегодня на переговорах в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным, передает БЕЛТА.

"Не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились давно, развивая наш договор, - люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Равные условия - больше ничего не надо", - сказал Лукашенко.

По его словам, он не добивается от Москвы снижения цен на газ или нефть, но хочет, чтобы интеграция происходила в условиях экономического равенства для предприятий.

"Мы не просим, как, некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по $200 газ покупать (в настоящее время цена на российский газ для Беларуси составляет $127 за 1 тыс. куб.м., - ред) и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия», - уточнил Лукашенко.

Сразу после протокольных вступительных слов лидеров двух стран в помещении погас свет. "Это Дима Песков (пресс-секретарь президента РФ, - ред). Я знаю", - пошутил Лукашенко.