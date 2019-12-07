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Лукашенко назвал условия интеграции с Россией

Лукашенко назвал условия интеграции с Россией - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)
07.12.2019, 15:53

Президент Беларуси предлагает России обеспечить равные экономические условия

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что согласен на интеграцию с Россией, но при равных экономических условиях для предприятий. Об этом он сказал сегодня на переговорах в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным, передает БЕЛТА.

"Не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились давно, развивая наш договор, - люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Равные условия - больше ничего не надо", - сказал Лукашенко.

По его словам, он не добивается от Москвы снижения цен на газ или нефть, но хочет, чтобы интеграция происходила в условиях экономического равенства для предприятий.

"Мы не просим, как, некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по $200 газ покупать (в настоящее время цена на российский газ для Беларуси составляет $127 за 1 тыс. куб.м., - ред) и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия», - уточнил Лукашенко.

Сразу после протокольных вступительных слов лидеров двух стран в помещении погас свет. "Это Дима Песков (пресс-секретарь президента РФ, - ред). Я знаю", - пошутил Лукашенко.

  • 7 декабря в Минске проходят две акции протеста против углубления интеграции Беларуси и России.

 

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Россия дмитрий песков александр лукашенко владимир ипутин интерграция
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