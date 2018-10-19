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19.10.2018, 18:22

Лукашенко предложил отправлять студентов в армию на лето

Лукашенко предложил отправлять студентов в армию на лето - Фото
Александр Лукашенко

Президент Беларуси предложил вариант решения проблемы со студентами-уклонистами

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Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил вариант решения проблемы с теми, кто уклоняется от срочной военной службы: отправлять студентов в армию во время летних каникул. Такую инициативу он озвучил 20 октября в Гродно во время общения с учениками вузов, передает государственное агентство БЕЛТА.

"Скосишь от армии - потом не знаю, на ком ты женишься. Сегодня девчонка хочет, чтобы рядом с нею был мужик, а не просто кто-то там в штанах ходил. И поэтому сейчас я думаю, а как ребят, которые поступили в вуз, подготовить и сделать мужиками. Мы же им отсрочку даем, а потом им после того, как закончат вуз, уже не хочется служить, они ищут разные способы...", - отметил Лукашенко.

По мнению президента, отправлять студентов в армию можно на несколько месяцев во время летних каникул. После первого курса они смогут получить начальную военную подготовку, после второго - освоить военную специальность.

"После окончания вуза, когда он уже понюхает этот порох, он будет хорошим специалистом. Он получает офицерское звание и где-то еще три месяца после вуза служит как офицер, готовит молодежь и так далее", - добавил Лукашенко.

Президент отметил, что реализовать это в Беларуси, компактной стране, не проблема. Однако он обратил внимание, что это лишь один из возможных способов решения проблемы, связанной с уклонением от срочной службы.

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Теги: беларусь, призыв в армию, александр лукашенко
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