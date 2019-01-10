Любовь зла: Иран арестовал приехавшего к женщине ветерана ВМС США

Ночная "тягучка" в Тегеране (фото - ЕРА)

В министерстве иностранных дел Ирана подтвердили арест ветерана американского флота Майкла Р. Уайта. Об этом со ссылкой на информацию иранского госагентство IRNA пишет служба Би-би-си.

Ранее данные об аресте американца просочились в СМИ после публикации в одном из иранских блогов слов местного экс-заключенного: тот говорил, что осенью видел Уайта в тюрьме Мешхеда "Вакилабад".

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Калифорниец в сети познакомился с иранской женщиной и "пять или шесть раз" ездил туда. 27 июля он собирался улететь с ней в Турцию через Дубаи, но был арестован в аэропорту.

Сейчас несколько американцев отбывают разные сроки в Иране по обвинениям в "шпионаже".

Между Вашингтоном и Тегераном нет нет дипломатических отношений: коммуникации между нациями идут якобы через дипломатов из Швейцарии.

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