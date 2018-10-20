Македония официально изменит название страны: парламент согласен

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Депутаты большинством голосов положили начало конституционному процессу переименования в Северную Македонию

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Парламент Македонии проголосовал за изменение названия страны и таким образом дал старт конституционной процедуре формального изменения названия государства на Республика Северная Македония. Об этом сообщает BBC.

За проголосовали 80 из 120 депутатов.

Теперь, кроме названия, будут также изменены текст преамбулы Конституции и гарантии неизменности границ и суверенитета соседних стран.

30 сентября в Македонии прошел референдум, на котором ставился вопрос о переименовании. Официальная явка избирателей составила всего 36%, поэтому его объявили несостоявшимся. При этом 90% пришедших поддержали переименование страны.

Македония подписала соглашение с Грецией о переименовании страны в Северную Македонию, чтобы разблокировать переговоры о членстве в ЕС. В НАТО таккже требуют сменить название, чтобы рассматривать перспективы членства страны в альянсе.