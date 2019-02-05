Марш памяти Немцова запланирован на 24 февраля в Москве

Фото: ЕРА

Очередной марш памяти российского оппозиционера Бориса Немцова должен пройти в Москве 24 февраля 2019 года. Об этом сообщает Эхо Москвы.

Один из организаторов акции Илья Яшин отметил, что предварительное уведомление направлено в мэрию уже сейчас, чтобы было больше времени для согласования мероприятия.

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"Планируется провести не просто акцию памяти, а полноценный марш оппозиции с политическими требованиями к власти", - подчеркнул Яшин.

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27 февраля 2015 года Борис Немцов был застрелен неизвестными в центре Москвы, недалеко от Кремля. В марте того же года ФСБ РФ сообщила о задержании подозреваемых в убийстве оппозиционера.

13 июля 2017-го российский суд приговорил обвиняемого в убийстве Немцова Заура Дадаева к 20 годам лишения свободы, его сообщников Анзора Губашева - к 19 годам заключения, Шадида Губашева - к 16, Темирлана Эскерханова - к 14, Хамзата Бахаева - к 11 годам.