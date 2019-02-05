Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.02.2019, 12:25

Марш памяти Немцова запланирован на 24 февраля в Москве

Марш памяти Немцова запланирован на 24 февраля в Москве - Фото
Фото: ЕРА

По словам организаторов, это будет не просто акция памяти, а "полноценный марш оппозиции с политическими требованиями"

Реклама
Реклама

Очередной марш памяти российского оппозиционера Бориса Немцова должен пройти в Москве 24 февраля 2019 года. Об этом сообщает Эхо Москвы.

Один из организаторов акции Илья Яшин отметил, что предварительное уведомление направлено в мэрию уже сейчас, чтобы было больше времени для согласования мероприятия.

Реклама

"Планируется провести не просто акцию памяти, а полноценный марш оппозиции с политическими требованиями к власти", - подчеркнул Яшин.

Читайте также: Площадь у посольства РФ в Вашингтоне назвали в честь Немцова

27 февраля 2015 года Борис Немцов был застрелен неизвестными в центре Москвы, недалеко от Кремля. В марте того же года ФСБ РФ сообщила о задержании подозреваемых в убийстве оппозиционера.

13 июля 2017-го российский суд приговорил обвиняемого в убийстве Немцова Заура Дадаева к 20 годам лишения свободы, его сообщников Анзора Губашева - к 19 годам заключения, Шадида Губашева - к 16, Темирлана Эскерханова - к 14, Хамзата Бахаева - к 11 годам.

Отправить:
Распечатать:
Теги: акция, марш, борис немцов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 